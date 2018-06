Nieuw teken van leven op Mars?

Marsrover Curiosity heeft organische moleculen gevonden in drie miljard jaar oude afzettingsgesteenten op de Rode Planeet en mysterieus methaan in de Martiaanse atmosfeer. Dat heeft NASA meegedeeld. De vondst van organisch materiaal kan erop wijzen dat er leven op Mars is geweest, maar een bewijs daarvoor is het niet.

Marsverkenner Curiosity speurt al bijna zes jaar de Rode Planeet af, op zoek naar wetenschappelijke informatie over Mars. Het ultieme resultaat zou zijn dat het bestaan van aliens zou bewezen worden, aan de hand van onder meer de analyse van bodemstalen. Nu is er organisch materiaal gevonden dat eventueel op het bestaan van buitenaards leven op Mars zou kunnen wijzen. Ooit, in het verleden.

Organische moleculen bevatten koolstof en waterstof en kunnen ook zuurstof, stikstof en andere elementen bevatten. Hoewel ze vaak geassocieerd worden met het leven, kunnen organische moleculen ook worden aangemaakt door niet-biologische processen en zijn ze niet noodzakelijk indicatoren van het leven.