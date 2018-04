Nieuw proces tegen komiek Cosby gestart

In Pennsylvania is het nieuwe proces tegen de Amerikaanse komiek Bill Cosby begonnen met de samenstelling van de jury. Cosby staat terecht wegens seksueel misbruik van een vrouw in 2004. De komende dagen zullen in totaal twaalf juryleden worden aangeduid. Het eigenlijke proces start op 9 april.

Een eerder proces tegen Cosby in juni 2017 draaide op niets uit, omdat de jury er toen niet in slaagde om overeenstemming te bereiken over een vonnis. Voor zijn nieuwe proces huurde de Amerikaanse televisiester een team van steradvocaten in, onder leiding van Tom Mesereau.

Mesereau verwierf vooral bekendheid als raadsman van Michael Jackson toen die terechtstond voor seksueel misbruik van kinderen. De inmiddels overleden ‘King of Pop’ verkreeg in 2005, na een vier maanden durend proces, de vrijspraak.

Vijftig vrouwen

Sinds het schandaal rond Cosby uitbarstte, kwamen al meer dan vijftig vrouwen naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de komiek. Het huidige proces focust echter vooral op de aanklacht van Andrea Constand, een voormalige medewerkster van de Temple University in Philadelphia. Volgens Constand werd ze door de televisiester in zijn woning gedrogeerd en nadien misbruikt. Cosby zelf houdt vol dat de vrouw had ingestemd met de seks.

In een eerdere hoorzitting vorige maand had de rechter wel al laten weten dat hij de getuigenissen van vijf andere vrouwen met gelijkaardige verhalen zal toelaten.

Cliff Huxtable

De Amerikaanse acteur startte zijn carrière als stand-upcomedian in de jaren zestig. Zijn grootste succes scoorde hij in de jaren tachtig met de populaire sitcom ‘The Bill Cosby Show’, waarin hij de rol vertolkte van Cliff Huxtable, de innemende en wijze patriarch van een rijke zwarte familie in New York.

