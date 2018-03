Nieuw parlement Italië geïnstalleerd

In Italië is het nieuwe parlement officieel geïnstalleerd. De uittredende premier Paolo Gentiloni heeft zijn ontslag ingediend, al blijft hij nog op post voor de lopende zaken tot er een nieuwe regering gevormd is.

De politieke partijen in Rome slaagden erin om voorzitters te kiezen voor Kamer en Senaat. Roberto Fico van de Vijfsterrenbeweging (M5S) wordt Kamervoorzitter en Elisabetta Alberti Casellati van Forza Italia, een naaste van Silvio Berlusconi, is de nieuwe Senaatsvoorzitter. En premier Gentiloni diende vanavond officieel zijn ontslag in bij de Italiaanse president Sergio Mattarella.

Zo lijkt het Zuid-Europese land stilaan uit de politieke impasse te geraken na de parlementsverkiezingen van 4 maart. De Vijfsterrenbeweging (M5S) en de extreemrechtse Lega gingen stevig vooruit, terwijl de regerende centrumlinkse Partito Democratico (PD) een historische nederlaag leed, maar geen enkele partij haalde een parlementaire meerderheid.

President Mattarella kan nu aan de delicate coalitiegesprekken beginnen om een nieuwe regering samen te stellen. Die gesprekken zouden begin april van start gaan.

