Nieuw middel tegen ziekenhuisbacterie

Amerikaanse wetenschappers hebben een nieuwe soort antibiotica ontdekt, die de zogenaamde ‘ziekenhuisbacterie’ kan doden. De wetenschappers gebruikten een totaal nieuwe methode en trokken de Verenigde Staten rond om overal grondstalen te nemen. Dat schrijft De Morgen.

De wetenschappers redeneerden dat er in de grond nieuwe onontdekte antibiotica moesten zitten, want in de grond leven talloze micro-organismen die zelf antibiotica aanmaken om zich te beschermen tegen schimmels en bacteriën. Ze namen 1.000 stalen van overal in de Verenigde Staten.

Ze vonden inderdaad micro-organismen die antibiotica aanmaken die perfect MRSA, de meest voorkomende ziekenhuisbacterie, bestrijden. Om die micro-organismen aan te maken in een laboratorium, moesten de wetenschappers ze eerst klonen.

“Helpt niet tegen multiresistente E. coli”

Belgische wetenschappers zijn alleszins gematigd positief. “Het goede nieuws is dat deze malacidines, zoals de nieuwe antibiotica worden genoemd, zeer goed werken tegen MRSA, de meest voorkomende ziekenhuisbacterie", zegt dokter Boudewijn Catry aan De Morgen, die bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) hoofd is van de dienst Zorginfecties & Antibioticumresistentie. "Het slechte nieuws is dat de malacidines niet werken tegen de multiresistente E. coli. Vooral met deze bacterie hebben we in de ziekenhuizen vandaag de meeste problemen.”

Het zou wel nog acht à twaalf jaar kunnen duren voor de nieuwe antibiotica op de markt komen.

