Nieuw drama voor de Kennedy's: 22-jarige kleindochter sterft

Het beroemde Amerikaanse Kennedy-geslacht is nog maar eens getroffen door een drama. Donderdag raakte bekend dat de 22-jarige Saoirse Kennedy Hill is gestorven, waarschijnlijk aan een overdosis. Zij was de kleindochter van voormalig senator Robert "Bobby" Kennedy (1925-1968).

De jonge vrouw liet het leven in haar ouderlijk huis in Hyannis Port, in Massachusetts. De hulpdiensten werden opgeroepen en brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar daar werd ze officieel dood verklaard, zo berichten Amerikaanse media. De politie is een onderzoek gestart.

"Het verlies van onze geliefde Saoirse heeft ons hart gebroken. Haar leven was gevuld met hoop, belofte en liefde", staat in een mededeling van de familie.

Hill was het enige kind van Courtney Kennedy, een dochter van Robert en Ethel Kennedy, en van Paul Michael Hill. Ze bracht een deel van haar jeugd in Ierland door, het thuisland van haar vader. Eerder getuigde ze nog over een depressie.

Voor de Kennedy-clan is het het zoveelste verlies. Grootvader Robert Kennedy werd tijdens de voorverkiezingen van 1968 in Los Angeles doodgeschoten. Vijf jaar eerder was zijn oudste broer John, toenmalig president, in Dallas het slachtoffer van een dodelijke aanslag. In juli 1999 kwamen zijn zoon John F. Kennedy Junior, diens echtgenote Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette om bij een ongeluk met een vliegtuigje voor de Amerikaanse oostkust.