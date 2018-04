Nieuw Brits prinsje heet Louis Arthur Charles

De zoon van de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton zal door het leven gaan als Louis Arthur Charles. Dat maakte Kensington Palace zonet bekend. De 'royal baby' werd afgelopen maandag geboren en enkele uren na zijn geboorte al voorgesteld aan de wereldpers.

Bij de Britse gokkantoren liepen weddenschappen op verschillende namen. Louis stond vaak niet eens in het lijstje, dus de naam Louis Arthur Charles is een verrassende keuze. Toch is de naam ook niet geheel onverwacht.

Ook prins William kreeg de naam, voluit heet hij William Arthur Philip Louis. Daarmee bracht zijn vader, prins Charles, een eerbetoon aan diens grootoom en mentor Louis Mountbatten. Die werd in 1979 op zijn jacht vermoord door terreurbeweging IRA.

(Meer onder de foto)

St. Mary's Hospital

De camera's en journalisten waren maandag massaal aanwezig aan het St. Mary's Hospital. De geboorte van het derde kind van William en Kate mocht niet onopgemerkt voorbij gaan.

Net als bij George en Charlotte, de vorige twee kinderen van het koninklijke koppel, verliep ook de geboorte van Louis Arthur Charles zeer vlot. Amper vijf uur na de geboorte poseerde Kate al met hem op haar arm, buiten aan het ziekenhuis.

Leuk weetje: Louis Arthur Charles is de vijfde in rij om de Queen op te volgen als staatshoofd. Hij moet 'enkel' zijn oudere broer en zus, vader en grootvader laten voorgaan.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ