Nieuw aanhoudingsbevel voor Puidemont terwijl Catalanen protesteren

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont. Het hof doet dat nadat het eerder vandaag strenge celstraffen uitsprak voor de ministers uit Puigdemonts regering. Die moeten meer dan tien jaar naar de cel.

In Barcelona neemt het straatprotest tegen de veroordelingen ondertussen toe. De leiders van de Catalaanse separatisten riepen hun aanhangers op om massaal op straat te komen. Verschillende straten en pleinen zijn afgesloten in de hoofdstad, activisten willen de luchthaven plat leggen.

Zware straffen

Het Hooggerechtshof had eerder vandaag de straffen bekendgemaakt voor de separatistische Catalaanse politici die terechtstonden voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Voormalig vicepremier Oriol Junqueras is tot dertien jaar cel veroordeeld. Ex-parlementsvoorzitter Carme Forcadell krijgt 11,5 jaar cel, en twee leiders van onafhankelijkheidsbewegingen negen jaar.

Ministers veroordeeld

De ex-ministers Raül Romeva, Jordi Turull en Dolors Bassa krijgen elk twaalf jaar cel. De ex-ministers Joaquim Forn en Josep Rull moeten 10,5 jaar naar de cel. Ook wordt iedereen voor even lange tijd uit zijn of haar burgerrechten ontzet, blijkt uit het vonnis van bijna 500 pagina’s.

Puigdemont niet onder veroordeelden

Voormalig premier Carles Puigdemont stond samen met twee andere gevluchte Catalaanse politici niet terecht, aangezien hij naar België vluchtte en ons land hem eerder weigerde uit te leveren aan het gerecht in Madrid. België deed dat omdat ons strafrecht geen equivalent kent voor de aanklacht ‘rebellie’. Nu is er dus een nieuw arrestatiebevel. Het is nog onduidelijk hoe ons land hierop zal reageren.