Niet duidelijk wanneer Jos Brech wordt uitgeleverd

De Nederlandse politie wil moordverdachte Jos Brech zo snel mogelijk door Spanje laten uitleveren. Dat zegt ze op een persconferentie in Maastricht. Brech kon gisteren na een gouden tip opgepakt worden in de buurt van Barcelona.

"We gaan ervan uit dat de verdachte zal uitgeleverd worden, wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk", zegt de politie. "Dit weekend hadden we al 1.500 tips binnengekregen, en daar zat de gouden tip bij. We gingen er mee aan de slag. Het vinden van de verdachte was onze focus, en dat is nu gelukt. Nu willen we hem zo snel mogelijk naar Nederland krijgen."

Arrestatie

Jos Brech heeft zich bewust schuilgehouden bij een Spaans dorp op enkele tientallen kilometers van Barcelona. De verdachte van de moord op Nicky Verstappen is daar weloverwogen naar toe gevlucht, zei de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries die de familie bijstaat gisteren al. Brech zat daar afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met dakloze mensen. Hij werd gistermiddag in de kraag gevat.

"Jos wist heel goed dat hij werd gezocht. Hij is ook niet naar Nederland gegaan toen zijn moeder overleed en wist dat hij voor DNA-onderzoek naar Nederland moest komen'', zei De Vries maandag op NPO Radio 1. Hij houdt er rekening mee dat Brech zich beroept op zijn zwijgrecht. Nicky verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp. "Op de bewuste avond was hij op 100 meter afstand. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog met een verhaal komt dat dit kan ontzenuwen."

