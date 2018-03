Nicolas Sarkozy opnieuw vrijgelaten

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is opnieuw vrijgelaten. Sarkozy werd gisteren opgepakt en ondervraagd omdat hij verdacht wordt van illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. De rechter beraadt zich nu over verdere stappen.

Sarkozy wordt ervan verdacht dat hij vijf miljoen euro heeft aangenomen van de Libische leider Moammar al-Khadafi tijdens zijn verkiezingscampagne in 2007. Hij werd gisteren opgepakt voor verhoor en werd ook vandaag nog aan de tand gevoeld over de zaak. De voormalige president mocht wel thuis overnachten.

Nicolas Sarkozy (63) was president van Frankrijk van mei 2007 tot 15 mei 2012. Bij de jongste presidentsverkiezingen deed hij een nieuwe gooi naar de macht, maar hij sneuvelde in de voorverkiezingen van de rechtse Les Républicains.

