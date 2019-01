Netflix waarschuwt voor Bird Box Challenge

Netflix vraagt mensen om hun hitserie 'Bird Box' niet te imiteren. De horrorserie met Sandra Bullock in de hoofdrol is immens populair. Fans gaan daarom geblinddoekt de straat op, zoals de personages in de reeks ook doen.

In de reeks beschermen de personages zich met een blinddoek tegen een vreemde entiteit die hen via hun ogen tot zelfmoord wil drijven.

En zoals wel vaker ontstond er een 'challenge' op het internet. Op sociale media delen mensen video's van zichzelf waarop te zien is hoe ze geblinddoekt de straat opgaan en zo hun weg proberen vinden.

"Doe het niet"

Netflix voelt zich nu genoodzaakt om in te grijpen en stuurde een tweet de wereld in om mensen te waarschuwen. "We kunnen het niet geloven dat we dit moeten zeggen, maar doe je alsjeblieft geen pijn met deze 'bird box challenge'", klinkt het.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.