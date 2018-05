Netanyahu: "Iran overschrijdt rode lijn"

Met de raketaanvallen op Israëlische militaire doelwitten op de Golanhoogten heeft Iran "een rode lijn overschreden", zo staat in een mededeling die door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu werd verspreid. "We hebben in overeenstemming daarmee gereageerd", zo verdedigt hij ook de reactie van het Israëlische leger.

Afgelopen nacht liepen de spanningen tussen Israël en Iran in Syrië opnieuw hoog op. Iran zou een luchtaanval hebben uitgevoerd op de Syrische Golanhoogte, waarvan het grootste deel in 1967 door Israël is geannexeerd. De Israëli's kwamen enkele uren later met een vergeldingsaanval. Het leger vuurde tientallen raketten af op Iraanse militaire doelwitten in Syrië. Bij die Israëlische aanvallen zijn 23 mensen om het leven gekomen.

Zevenvoud

"Het Israëlische leger heeft een zeer brede aanval tegen Iraanse doelwitten in Syrië uitgevoerd", zo luidt de uitleg van Netanyahu. "We bevinden ons in een lange strijd, en ons beleid is duidelijk: we zullen niet toestaan dat Iran zich militair in Syrië kan vestigen." Hij waarschuwt ook dat iedereen die Israël aanvalt een reactie "in zevenvoud" mag verwachten.

Het Israëlische leger heeft sinds de start van de burgeroorlog in Syrië wel vaker luchtaanvallen in dat land uitgevoerd. Maar het is vrij uitzonderlijk dat Tel Aviv daar ook uitleg over geeft. De militaire operaties die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvonden, hebben internationaal tot heel wat reacties geleid.

Reynders

Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft via Twitter duidelijk gemaakt dat hij de Iraanse raketaanvallen "stevig veroordeelt". Reynders steunt het Israëlische recht op zelfverdediging en vraagt ook om een escalatie te vermijden.

I firmly condemn the Iranian rocket attacks against Israeli forces last night and support Israel’s right of self-defence & urge to avoid escalation. I call for a sustainable solution to the conflict in #Syria, as well as stability in the region — didier reynders (@dreynders) May 10, 2018

