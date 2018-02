Neerhalen F-16: VS steunen Israël

De Verenigde Staten hebben deze avond hun steun voor Israël uitgesproken nadat eerder een Israëlische F-16 was neergehaald door de Syrische luchtdefensie. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington bekendgemaakt.

"De VS zijn erg bezorgd over de escalatie van geweld aan de Israëlische grens en steunen het soevereine recht van Israël om zich te verdedigen", aldus Buitenlandse Zaken. Washington veroordeelt ook "de vijandige activiteiten van Iran in de regio".

Israël voerde deze ochtend een omvangrijke aanval in Syrië uit tegen Syrische maar ook "Iraanse" militaire doelwitten. Eén toestel stortte neer op Israëlisch grondgebied nadat het was geraakt door de Syrische luchtafweer. Volgens de krant Haaretz is het de eerste keer in dertig jaar dat Israël een F-16 in gevechten verliest.

