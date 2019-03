Nederlandse premier Rutte krijgt black-out tijdens verkiezingsdebat

In Nederland vinden vandaag provincieraadsverkiezingen plaats, en dus moeten de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de provincies kiezen. In het laatste grote slotdebat gisteren op de Nederlandse televisie raakte premier Rutte helemaal de draad kwijt, en moest hij er zelfs een adviseur,'Caroliene' bijroepen.

Provinciale Statenverkiezingen zijn ook belangrijk voor de ­regering-Rutte, want de uitslag bepaalt de samenstelling van de Eerste Kamer, wat bij ons de Senaat is.

Na de schietpartij op een tram in Utrecht waarbij drie doden vielen, zou het wel eens kunnen dat de uitslag van de verkiezingen in het voordeel uitdraait van twee rechts-populistische partijen: De PVV van Geert Wilders, en Forum voor Democratie, van Thierry Baudet.

Voor Premier Rutte van het rechts-liberale VVD ziet het er minder rooskleurig uit, want volgens de peilingen verliest de regering in de Eerste Kamer haar meerderheid. Dat kan een verklaring zijn voor zijn uitschuiver in het laatste grote verkiezingsdebat. Tijdens de uitzending was hij helemaal de kluts kwijt en riep hij 'Caroliene' erbij, een adviseur die het debat mee had helpen voorbereiden.

“Het was echt een ramp. Dit is de hel, als je een black-out hebt in een debat”, gaf Rutte achteraf toe op de Nederlandse televisie. “Je hebt het allemaal goed voorbereid en, fuck, je kan het argument niet vinden.” En daarmee was ook het f-woord gevallen... “Ik heb er geen excuses voor. Maar wel vreselijk balen”, zei Rutte nog. “Het is nachtmerriemateriaal.”