Nederlandse politie zoekt ontvoerde baby

De Nederlandse politie is op zoek naar een vermiste baby van zes maanden oud in het Brabantse Eersel. De kleine Hannah was bij een verzorger ondergebracht en is waarschijnlijk meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door jeugdzorg onttrokken aan het onderlijk toezicht. De politie maakt zich “ernstig zorgen" over de veiligheid van het kind.

De ontvoering gebeurde vanochtend kort na negen uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Nieuwstraat. Het meisje zou uit een Maxi-Cosi zijn getrokken. De man en vrouw gingen er vervolgens vandoor in een donkere Mercedes ML270 met het kenteken 94-GK-PB.

#AMBERAlert: HANNAH SIMONS (6 mnd). Het meisje uit #EERSEL werd op 26 feb meegenomen in een donkere Mercedes (94-GK-PB) door Rowan Simons en Kim de Laat (zie foto) https://t.co/qxOm6pwXvW pic.twitter.com/6d47Aq71bc — AMBER Alert NL (@AMBER_Alert_NL) 26 februari 2018

Reacties van burgers

Meteen na de melding vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd probeerde de recherche in Eindhoven op diverse manieren in contact te komen met de ouders. Die acties, maar ook oproepen op sociale media, leidden tot meerdere reacties van burgers, die nu verder worden onderzocht. De acties hebben nog niet geleid tot het vinden van Hannah.

Mishandeling

De baby was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken vastgesteld en haar ouders werden aangehouden voor mishandeling.

Voor het letsel was geen medische oorzaak. Wie het heeft veroorzaakt, is voor zover bekend nog niet vastgesteld. De beide ouders ontkennen dat ze het kindje hebben mishandeld. Het meisje was nog maar anderhalve maand oud toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen en onder toezicht werd geplaatst van Jeugdbescherming Brabant.

Ouders weigeren hulp

Een tante en een oom ontfermden zich over het meisje. De ouders hadden onder begeleiding contact met het baby'tje. Op 11 januari werd de uithuisplaatsing voor het laatst met drie maanden verlengd, voor de veiligheid van het meisje. Volgens de uitspraak weigerden de ouders hulp en was de vader niet meer bij het gezin betrokken.

Meerdere scenario's

De autoriteiten hebben geen idee waar de baby en haar ouders zich ophouden. “We houden rekening met meerdere scenario's waarbij alle beschikbare middelen worden ingezet. Daarbij is ook contact opgenomen met de buurlanden België en Duitsland'', schrijft de politie in een persverklaring. De politie gaat tot dusver niet in op het verleden van de ouders. Ook vragen over berichten uit de regionale media over betrokkenheid van de ouders bij oplichtingspraktijken blijven onbeantwoord.

Foto: RTLNieuws.nl