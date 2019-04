Nederlandse politie start zoekactie naar meisje dat in 1975 verdween

De Nederlandse politie is vanochtend in het Limburgse dorp Beesel een zoekactie begonnen in de zaak van de verdwijning van Marjo Winkens. Het toen zeventienjarige meisje uit Schimmert verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosakermis in Sittard. De politie kreeg een tip en hoopt nu na al die jaren op een doorbraak.

De politie onderzoekt een bosperceel en een tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel. Er zouden aanwijzingen zijn dat daar mogelijk het lichaam van het meisje begraven zou zijn. De eigenaren van het perceel gaven toestemming voor het onderzoek waar ze verder niet bij betrokken zijn.

Het meisje had na de Rosakermis de bus gemist en leende de bromfiets van de moeder van een vriendin. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Later werden tussen Reuver en Beesel kledingstukken van haar gevonden.

De zaak is inmiddels verjaard, daarmee is geen mogelijkheid meer voor strafvervolging van eventuele daders.

Aan de zoekactie doen onder meer archeologen van het Nederlands Forensisch Instituut mee. Ook wordt een grondradar ingezet. De struiken in het onderzochte bosperceel worden eerst verwijderd, daarna zoekt een graafmachine de vrijgekomen grond systematisch af. Voor de zoektocht is de hele week uitgetrokken.

De tip over de mogelijke begraafplek van Marjo Winkens kwam in het najaar van 2017 bij de politie binnen. Vorig jaar onderzocht de politie hoe betrouwbaar de tip is. "We nemen de tip inmiddels heel serieus", zei een woordvoerder van het parket vandaag.

Het is niet de eerste zoektocht sinds Winkens 44 jaar geleden verdween. In 2005 werd in Beesel bij de oude Streekweg gezocht, waar haar helm gevonden was, en waar nu een snelweg overheen geasfalteerd is. In 2006 zocht de politie op een oude stort in Spaubeek, tussen Sittard en Schimmert