Nederlandse politie filmt moment waarop ‘drugsschip’ onder water loopt

De Nederlandse politie heeft vorige week een drugslab ontdekt op een schip in de dorpshaven van het Nederlandse Moerdijk, in de provincie Noord-Brabant. In het lab werd crystal meth gemaakt. Tijdens de ontmanteling begon het schip plots te zinken. De politie ontdekte een verborgen pomp, die vermoedelijk vanop afstand is geactiveerd om het schip onder water te zetten.

De pomp is uiteindelijk gestopt, waardoor de politie het schip kon stabiliseren en het onderzoek kon verderzetten. Er zijn vier mannen aangehouden, onder wie drie Mexicanen.