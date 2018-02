Nederlandse buitenlandminister stapt op na leugen

De minister van Buitenlandse Zaken in Nederland, Halbe Zijlstra, neemt ontslag. Dat zei hij vandaag onmiddellijk aan het begin van het debat in de Tweede Kamer in Den Haag, waar hij zich moest verantwoorden. De politicus van de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte was onder vuur komen te liggen nadat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

Hij gaf vorig weekend toe te hebben gelogen over de bijeenkomst in 2006. Hij had van oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer, over de gebeurtenis gehoord. Zijlstra is de eerste bewindsman van het derde kabinet van premier Rutte die moet opstappen. De Friese politicus is een van de architecten van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Lees ook: Minister verzon ontmoeting Poetin