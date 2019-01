Nederlandse atlektiektrainer misbruikt 35 jaar lang tienermeisjes

Een 58-jarige atletiektrainer uit het Nederlandse Rotterdam heeft bekend dat hij 35 jaar lang verschillende tienermeisjes heeft misbruikt. Dat gebeurde bij meerdere sportclubs. De man wordt voorlopig niet vervolgd, omdat geen enkel slachtoffer klacht heeft ingediend.

De feiten speelden zich af tussen 1982 en mei 2017. Atletiektrainer Jerry M. bekende afgelopen zomer dat hij bij verschillende sportclubs meisjes tussen 11 en 18 misbruikte. Enkele van zijn slachtoffers raakten zwanger. Bovendien keek M. met de jonge meisjes naar dierenporno en masseerde hij hen op intieme plaatsen.

Het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak (ISR) spreekt van "zeer grensoverschrijdend gedrag" en schorste de man al als lid van de Atletiekunie.

Er loopt voorlopig geen strafrechtelijk onderzoek naar M., omdat de slachtoffers geen klacht hebben ingediend. De directeur van de Nederlandse Ateletiekunie Pieke de Zwart betreurt dat. "De Atletiekunie heeft geen aangifte kunnen doen, omdat dit een zaak van de slachtoffers is. Wij zouden ook liever hebben gezien dat het een strafrechtelijke kwestie was geworden en dat het niet bij een tuchtzaak was gebleven."

Jerry M. werkte als buschauffeur bij de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET. Dat bedrijf heeft hem zaterdag op non-actief gezet.