Nederlanders en Britten geven startschot voor Europese verkiezingen

Om 7.30 uur gaan in Nederland de stembureaus open voor de Europese verkiezingen. Een halfuur later, om 8 uur Belgische tijd, kunnen ook de Britse kiezers hun stem uitbrengen. De twee landen geven daarmee vandaag het startschot voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. In onsland en in de meeste andere lidstaten vinden de Europese verkiezingen aanstaande zondag plaats.

Honderden miljoenen Europeanen krijgen tussen vandaag en zondag de kans om hun stem uit te brengen. Omwille van de nakende brexit werd het aantal in te vullen zetels in het Europees Parlement afgebouwd van 751 naar 705, maar omdat de Britten er maar niet in slagen de deur van de Europese Unie achter zich dicht te trekken, nemen ze alsnog deel aan de Europese verkiezingen. Zolang de brexit niet gerealiseerd wordt, zullen de Britten hun 73 'MEP's' naar Brussel en Straatsburg blijven sturen en zal het parlement met 751 volksvertegenwoordigers moeten blijven werken.

Situatie VK

Als het Verenigd Koninkrijk binnenkort wél de EU verlaat, zal de zetelverdeling in het Europees Parlement alsnog aangepast worden. Het uittredende parlement en de Europese staatshoofden en regeringsleiders beslisten namelijk de brexit aan te grijpen om die verdeling aan te passen aan de bevolkingsevolutie in de lidstaten. Het is de bedoeling dat van de 73 Britse zetels die uit het parlement verdwijnen, er 27 herverdeeld worden onder de 27 overgebleven lidstaten. België behoudt hoe dan ook zijn 21 zetels, landen als Frankrijk en Spanje krijgen er elk vijf bij, geen enkele lidstaat moet een zetel inleveren.

De brexit maakt van de Europese verkiezingen een ietwat vreemde bedoening. Zo zullen in Nederland, dat vandaag dus de spits afbijt, 29 parlementsleden verkozen worden, drie meer dan de 26 in het vorige parlement. Door het uitstel van de brexit zullen drie verkozenen echter op een 'reservelijst' komen te staan. Zij zullen pas na de brexit hun zetel kunnen opnemen. Hetzelfde geldt voor de dertien andere lidstaten die een of meerdere zetels extra moeten krijgen