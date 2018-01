Nederland verijdelde 4 aanslagen in 6 jaar

In Nederland zijn in de afgelopen zes jaar vier aanslagen verijdeld. Dat zegt de inlichtingendienst. Tot nog toe bleef Nederland gespaard van aanslagen. Dat komt volgens het hoofd van de inlichtingendienst (AIVD), Rob Bertholee, door de inzet van politie en justitie, maar ook door "puur geluk". Het risico op een aanslag is wel degelijk aanwezig, zegt hij.

De vier aanslagen zijn volgens Bertholee de concrete, zware gevallen. Daaronder valt volgens hem ook de arrestatie van Rotterdammer Jaouad A., die gevaarlijke 'vuurwerkexplosieven' en een automatisch wapen bezat. Hij had volgens de AIVD jihadistische ideeën. Het explosieve materiaal was sterk genoeg om een auto te laten ontploffen. A. werd eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel.

Over de andere "zware gevallen" liet het AIVD-hoofd geen details los. Hij wees erop dat zijn dienst de afgelopen jaren honderden dreigingen heeft onderzocht. "Het risico op een aanslag is daadwerkelijk aanwezig", zei hij.