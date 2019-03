Nederland en Rusland praten over aansprakelijkheid MH17-ramp

Tussen Nederland, Australië en Rusland vond eerder deze maand voor het eerst een gesprek plaats over de ramp met vlucht MH17. Daarbij kwam de aansprakelijkheid van Rusland aan de orde. Dat hebben minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Australische ambtsgenoot Marise Payne bekendgemaakt.

Blok is bijna vijf jaar na het neerhalen van vlucht MH17 op bezoek in Australië en Maleisië. Dat zijn de twee landen die na Nederland de meeste slachtoffers te betreuren hadden bij de ramp. Op 17 juli 2014 kwamen alle 283 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord om het leven. Onder de slachtoffers waren 196 Nederlanders en 38 Australiërs.

Russisch leger

Het vliegtuig werd neergehaald met een Buk-raket van het Russische leger boven het oosten van Oekraïne, concludeerde het Joint Investigation Team (JIT) eerder. Dit team brengt het Nederlandse OM en de Nederlandse politie samen met collega’s uit Australië, Maleisië, Oekraïne en ons land.

Rusland is volgens Nederland en Australië aansprakelijk voor de ramp. Dat maakten de landen vorig jaar mei bekend. In februari van dit jaar maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat er waarschijnlijk snel met de Russen zou worden gesproken.

Waarheid

In Sydney zei Blok vandaag dat beide landen nog altijd vastberaden zijn om “het gezamenlijke doel te bereiken, zijnde het vestigen van de waarheid, het krijgen van gerechtigheid en het verantwoordelijk houden van de daders”.

Op de inhoud van het gesprek wilde Blok tijdens de persconferentie met zijn Australische collega Marise Payne niet verder ingaan, omdat vertrouwelijkheid volgens de minister in deze fase van de conversatie van cruciaal belang is. “Wel blijven we streven naar waarheid, gerechtigheid en verantwoording”, zei Blok. Minister Payne benadrukte dat het belangrijk is dat de eerste stap in de gesprekken met Rusland is gezet.

Blok reist nog verder naar Canberra. In de Australische hoofdstad zal hij een krans leggen bij het MH17-monument.