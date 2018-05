NAVO en VN blijven achter Irandeal staan

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres is "diep bezorgd" over de beslissing van de Verenigde Staten om uit het nucleair akkoord van 2015 met Iran te stappen. De deal "vertegenwoordigt een grote verwezenlijking in nucleaire non-proliferatie en diplomatie en heeft bijgedragen aan regionale en internationale vrede en veiligheid", luidt het in een mededeling.

Guterres stelt dat bezorgdheden met betrekking tot het akkoord via de eigen mechanismes moeten worden aangekaart. Daarnaast roept hij de andere landen die de deal mee afsloten, op om "zich volledig te houden aan hun respectieve engagementen" en alle lidstaten van de VN om "het akkoord te steunen".

"We moedigen alle partijen aan om aan een allesomvattende politieke oplossing te werken om Iran verder weg te duwen van het ontwikkelen van nucleaire wapens", zegt ook de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg bij monde van woordvoerster Oana Lungescu.