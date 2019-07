Nationale rel in Frankrijk over haan Maurice

Wat leek op een banale burenruzie in een Frans dorp is uitgegroeid tot een nationale rel, waar nu zelfs een rechter aan te pas komt. Het gaat over een haan uit Saint-Pierre-d’Oléron, aan de westkust. Hij zou te luid kraaien, toch volgens een stadskoppel dat daar met vakantie is. Wat de dorpelingen heel erg irriteert. Het is het zoveelste conflict tussen stedelingen en mensen uit het platteland, die zich achtergesteld voelen.

De haan die de buren uit hun slaap houdt heet Maurice. Ze kunnen zijn lawaai niet langer verdragen en willen hem het liefst van al weg. Daarom slepen ze Maurice en zijn eigenares Corinne voor de rechter. “Ik ben woedend en verbaasd”, reageert Corinne. “Mijn haan is hier geboren en hij zal hier blijven. Er is geen sprake van dat iemand me van hem zal scheiden. Ik ga niet buigen voor die mensen die hier voor twee weken met vakantie komen.”

Corinne woont in Saint-Pierre-d’Oléron op het Franse eiland Oléron. Het is een populair en landelijk vakantieoord, waar veel Fransen uit de steden een tweede verblijf hebben. Zo ook de buren van Corinne. Dat zij niet tegen het gekraai van Maurice kunnen, stuit op veel verontwaardiging bij de inwoners: “Debiel, het slaat nergens op”.

De haan is een nationaal symbool in Frankrijk. Maurice vertegenwoordigt het platteland, een eer die verdedigd moet worden, luidt het. Donderdag beslist de rechter over het lot van de haan.