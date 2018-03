Nationaal eerbetoon voor held van Trèbes

De Franse politieagent die omgekomen is na de gijzeling in Trèbes, krijgt een nationaal eerbetoon. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd. De agent wisselde vrijwillig van plaats met de achtergebleven gijzelaars, en overleed later aan zijn opgelopen verwondingen.

De beslissing om een nationaal eerbetoon te houden voor de politieagent werd genomen aan het eind van een vergadering van de veiligheidsdiensten op het Elysée. De datum van de hulde werd niet meegedeeld, al zou het in de loop van volgende week plaatsvinden.

De Franse luitenant-kolonel had eergisteren vrijwillig gevraagd aan de gijzelnemer Redouane Lakdim, een Fransman van Marokkaanse afkomst, om van plaats te wisselen met de mensen die zich nog in de supermarkt bevonden. Eens hij binnen was, legde hij zijn telefoon op tafel zodat de agenten de situatie in de supermarkt konden volgen.

De terrorist schoot de agent uiteindelijk neer en diende hem ook een aantal messteken toe. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, gisteren kwam het trieste nieuws dat de agent zijn heldendaad niet heeft overleefd.

Heldendaad

De Franse president noemde de politieagent een echte held. "Gesneuveld als een held", klonk het in een mededeling. "Hij verdient respect en bewondering van de hele natie." De officier leverde "een bewijs van uitzonderlijke moed en zelfopoffering".

Meer waakzaamheid

Macron liet gisteren ook nog weten dat hij de prefecten samenroept die als taak hebben om geradicaliseerde personen te volgen. Bedoeling is iedereen waakzaam te doen zijn in de nasleep van de gijzelingszaak.

De minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb moest eerder toegeven dat de veiligheidsdiensten niet opgemerkt hadden dat dader van de gijzeling geradicaliseerd was.

De dader zelf werd doodgeschoten. IS heeft de aanval opgeëist.

