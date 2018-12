NASA vindt resten van water op asteroïde Bennu

De sonde Osiris Rex van NASA heeft water gevonden op de asteroïde Bennu. Het water zit binnenin de ruimterots. Dat heeft NASA zelf bekendgemaakt.

Vloeibaar water is niet gevonden op de asteroïde, daar is ze te klein voor. Wel zijn moleculaire sporen van water gevonden. Die kunnen afkomstig zijn van de grotere asteroïde waar Bennu eerst aan vast zat. Die grote asteroïde moet op een bepaald moment wel vloeibaar water hebben gehad.

Bennu stamt uit de tijd dat ons zonnestelsel is ontstaan. Doordat er water op is gevonden, kunnen de gegevens van het onderzoek veel duidelijk maken over die beginperiode.

De NASA-missie heeft sinds de lancering twee jaar geleden 2,2 miljoen kilometer afgelegd. In 2023 moet de sonde stalen van Bennu naar de Aarde brengen. De stalen kunnen wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel.