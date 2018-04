NASA ontdekt cirkels op Noordpool

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft unieke cirkelformaties ontdekt op de Noordpool. Een onderzoeksvliegtuig spotte de cirkels in het ijs van de Beaufortzee, maar de wetenschap weet voorlopig niet waar ze vandaan komen.

NASA-onderzoeker John Sonntag spotte twee weken geleden al bizarre gaten in het ijs ten noordwesten van de rivierdelta van de Mackenzierivier in Canada. Maar ook hij heeft geen idee waar ze juist vandaan komen. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit al zoiets ergens anders heb gezien”, aldus Sonntag.

Wetenschappers van over de hele wereld breken ondertussen hun hoofd over het verschijnsel. Maar behalve enkele theorieën kan niemand uitsluitsel geven. “Het ijs is mogelijk dun, zacht en plooibaar. Mogelijk zijn twee lagen ijs met elkaar gebotst”, zegt geofysicus Don Perovich van het Britse Dartmouth College.

Klimaatwetenschapper Walt Meier denkt dan weer dat zeehonden er iets mee te maken hebben. “De cirkels kunnen ontstaan als het water over het ijs en de sneeuw vloeit van zodra de zeehonden uit het water komen gekropen.”

Aliens

Een verklaring blijft voorlopig uit en dus steken alientheorieën weer de kop op. “Misschien leven er aliens onder het ijs”, klinkt het op Twitter. Sommigen denken dan weer dat de Chinese en Russische duikboten er voor iets tussen zitten.