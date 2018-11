NASA deelt eerste prachtige foto van omgeving Marslander

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste haarscherpe foto gedeeld die de InSight nam na zijn succesvolle landing op Mars. Het toestel stuurde gisteravond al een wazige foto door van de rode planeet, maar de nieuwe opname geeft een veel beter beeld van waar InSight precies terecht is gekomen en wat er op de landingssite te zien is.

“Er is hier een stille schoonheid”, tweette NASA in naam van het toestel afgelopen nacht bij de foto. “Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe thuis te verkennen.”

De InSight landde gisteravond om 20.54 uur Belgische tijd met succes op Mars, na een ruimtereis van 482 miljoen kilometer die ongeveer zeven maanden duurde. De Marsverkenner zal de komende twee jaar in de bodem van Mars boren om de binnenkant van de planeet te onderzoeken.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr