NASA biedt grote publiek de kans om naam naar Mars te sturen

Het zal nog jaren duren alvorens er een mens op Mars landt, maar in afwachting daarvan wil NASA het opnieuw mogelijk maken om alvast je naam naar de rode planeet te sturen. De namen zullen op microchips worden gegraveerd en vervolgens met een missie naar Mars mee worden gestuurd.

De missie, met lancering in juli 2020 en voorziene aankomst op Mars in februari 2021, zal onbemand zijn, maar krijgt wel een rover mee. Die moet op de planeet zoeken naar sporen van vroeger microbieel leven en het klimaat en de geologie van de planeet in kaart brengen om op die manier de weg vrij te maken voor een bemande verkenning, zegt het ruimtevaartbureau in een mededeling.

Deadline 30 september

NASA streeft er naar om tegen 2024 opnieuw mensen op de maan te zetten om het maanoppervlak verder te verkennen en daaruit lessen te trekken die het mee mogelijk moeten maken om in het decennium van 2030 astronauten naar Mars te sturen.

"Terwijl we ons opmaken voor deze historische missie naar Mars, willen we iedereen laten delen in deze ontdekkingsreis", verklaarde Thomas Zurbuchen, verantwoordelijke voor wetenschappen bij de NASA, in Washington. Wie voor de deadline van 30 september zijn of haar naam via de website instuurt, krijgt als souvenir een symbolische instapkaart met "frequent flyer"-punten.

Bij een gelijkaardig initiatief naar aanleiding van de Insight-missie naar Mars bezorgden meer dan 2 miljoen aardbewoners hun naam aan NASA