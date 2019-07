Het is de nachtmerrie van elke ouder, net op het moment dat de trein aankomt in het perron en je wil opstappen, valt je kind tussen het perron en de trein. Het overkwam deze moeder in Sydney. Samen met haar drie kinderen wil ze de trein nemen wanneer haar oudste op de sporen valt. De omstaanders schieten meteen te hulp en verwittigen de treinbestuurder. Het kind wordt gered en komt er met de schrik van af.