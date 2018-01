Naar muggen slaan? Het heeft wél zin!

Het heeft wel degelijk zin om naar een mug te slaan, ook als je ze niet te pakken hebt. Dat moet blijken uit een Amerikaans onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift 'Current Biology'.

Volgens de betrokken biologen hebben muggen een geheugen, waarmee ze de lichaamsgeur onthouden van mensen die hen proberen van zich af te slaan. Ze vermijden die persoon dan, in de hoop zo langer te kunnen leven.

Onderzoekers stelden de muggen bloot aan lichaamsgeuren, terwijl ze gemep simuleerden met schokken en trillingen. Later lieten ze de insecten de keuze tussen de geur die ze eerder kozen en een controlegeur. 24 uur later zat de schrik er duidelijk nog goed in en kozen de muggen nog steeds voor de controlegeur.