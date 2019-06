Naam nieuwe Britse premier bekend op 23 juli

De Britse Conservatieve Partij zegt dat op 23 juli bekend wordt gemaakt wie zich de nieuwe premier van het land mag noemen: Boris Johnson of minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken. De circa 160.000 leden van de regeringspartij stemmen volgende maand per post over de opvolging van Theresa May als partijleider en minister-president.

Johnson kwam eerder als favoriet bovendrijven in het eerste deel van de Conservatieve leiderschapsstrijd. Toen mochten alleen de 313 Lagerhuisleden van de partij stemmen. Zij hielden meerdere stemrondes waarbij steeds kandidaten afvielen die onvoldoende steun kregen. Inmiddels zijn alleen Johnson en Hunt nog over en mogen de gewone leden van de partij zich uitspreken.

De conservatieve ‘brexiteer’ Johnson was voorheen burgemeester van Londen en twee jaar lang minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van May. Hij was in de aanloop naar het referendum van 2016 een van de gezichten van de Leave-campagne, die ijverde voor een Brits vertrek uit de EU. Hunt was destijds een ‘remainer’, maar heeft zich inmiddels bekeerd en wil ook uit de EU.

De circa 160.000 partijleden die de nieuwe leider kiezen van ruim 65 miljoen landgenoten, zijn volgens de BBC geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Zeven van de tien leden zijn mannen, 97 procent is wit en de gemiddelde leeftijd is 57. Zij betalen jaarlijks 25 pond (ongeveer 28 euro) voor hun lidmaatschap van de Conservatieve Partij.

De partijleden ontvangen hun stembiljetten begin juli. Zij kunnen vervolgens nog even nadenken over de vraag of ze Johnson of Hunt als nieuwe leider willen. De deadline voor de verkiezing is 22 juli. Dan moeten de stembiljetten aan het eind van de middag binnen zijn.