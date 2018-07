In Griekenland hebben de bosbranden van de afgelopen weken plaatsgemaakt voor regenbuien. 88 doden en meer dan 150 gewonden werden de afgelopen dagen in Griekenland geteld, als gevolg van de helse bosbranden. Er verkeren nog een tiental mensen in levensgevaar en er zijn nog vele vermisten. Ook één Belg kwam in de vuurzee om het leven.

