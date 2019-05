Na 31 maanden rouw: nieuwe koning Thailand gekroond

In Thailand is Maha Vajiralongkorn (66) officieel gekroond tot nieuwe koning. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in het koninklijk paleis in Bangkok. Vajiralongkorn plaatste zelf de meer dan zeven kilo wegende 'grote kroon van de overwinning' op zijn hoofd.

"Ik zal doorgaan, in stand houden en uitbreiden, en altijd rechtvaardig regeren ten bate van het volk", sprak de koning. Een eed gelijkaardig aan diegene die zijn overleden vader, koning Bhumibol Adulyadej, bijna 70 jaar geleden aflegde. De 66-jarige Vajiralongkorn is al koning sinds oktober 2016, na het overlijden van Bhumibol.

De officiële kroning vindt echter pas nu plaats, na tweeënhalf jaar van rouw. De kroningsceremonie duurde ruim twee uur. Eerst was er een zuiveringsritueel, waarna Vajiralongkorn gezalfd werd met water uit verschillende delen van het land. De koning kreeg nadien ook een aantal voorwerpen die symbool staan voor de monarchie, zoals een zwaard, een scepter, een waaier en een zweep van olifantenhaar.

Maha Vajiralongkorn is de tiende koning sinds het begin van de Chakri-dynastie. Hij draagt ook de naam Rama X. De absolute monarchie werd in Thailand afgeschaft in 1932. Sinds een vijftal jaar is er een militair regime. De koning speelt op politiek vlak wel nog een belangrijke rol.