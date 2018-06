Na 25 dagen duikt Melania weer op

Melania Trump heeft gisteren een evenement voor oud-strijders bijgewoond in het Witte Huis. En zo duikt ze voor het eerst in 25 dagen weer op, en drukt ze de geruchten over haar afwezigheid de kop in.

Vorige maand onderging een Melania een nieroperatie en werd sindsdien niet meer gezien. Toen iets later bekend raakte dat Melania haar echtgenoot niet zou vergezellen naar de G7-top, begon de geruchtenmolen op volle toeren te draaien. Sommige media impliceerden dat problemen tussen Donald en Melania aan de oorsprong lagen, anderen spraken dan weer over plastische chirurgie.

(Lees verder onder de tweet)

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018

Zelf tweette Melania dat er niets aan de hand was, maar het mocht niet baten. Tot vannacht. Op Twitter deelde ze foto’s van zichzelf op een evenement in het Witte Huis, de eerste beelden van haar na 25 dagen.