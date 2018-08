Mysterieuze vrouw met handboeien in VS geïdentificeerd

Een mysterieuze gehandboeide vrouw die in het midden van de nacht aanbelde bij verschillende huizen in de VS, is geïdentificeerd. Dat zegt de politie van Montgomery County in Texas.

De politie wil de identiteit van de vrouw niet vrijgegeven omdat ze het slachtoffer is van huiselijk geweld. Ze is nu veilig bij familie van haar, laat de politie weten.

De vrouw zou in de nacht van 23 op 24 augustus hebben aangebeld bij vijf huizen in eenzelfde wijk. Op bewakingsbeelden van de huizen is te zien hoe de verwarde vrouw blootsvoets én met handboeien voor de deur staat. De bewoners alarmeerden daarop de politie.

Eerder op 23 augustus vond de politie een man dood thuis, hij had zelfmoord gepleegd. Zijn vriendin werd vermist, intussen is duidelijk dat het om de verwarde vrouw gaat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet geweten.