Musk geen bestuursvoorzitter Tesla meer

Elon Musk heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De oprichter van de bouwer van elektrische auto's Tesla moet binnen de 45 dagen zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur opgeven en mag die functie drie jaar lang niet vervullen. Hij mag wel aanblijven als CEO. Bovendien moet zowel Musk als Tesla een boete van telkens 20 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) ophoesten en moet het bedrijf twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aanduiden.

De SEC had Musk en Tesla donderdag aangeklaagd op verdenking van misleiding van beleggers wegens een reeks "roekeloze en onware" berichten op Twitter. De topman tweette onlangs dat hij werkte aan een privatisering van Tesla en dat hij het bedrijf voor een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Vooral een berichtje dat financiering voor het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's al rond zou zijn, veroorzaakte ophef en bleek later ook voorbarig te zijn. Het privatiseringsplan is inmiddels ingetrokken.

De tweets brachten een run op de aandelen van Tesla teweeg, al waren er direct al vragen over de wijze waarop het nieuws werd gedeeld en vooral over de geringe onderbouwing. Toen er een toelichting kwam bleek de onderbouwing te rammelen, waarop de aandelen fors inleverden. Het geld van de boetes zal worden gebruikt investeerders te vergoeden die schade hebben geleden.

Tesla heeft voorts met de SEC afgesproken dat het bedrijf maatregelen neemt om meer controle uit te oefenen op toekomstige uitlatingen van de 47-jarige Musk.

Musk sprak donderdag in een reactie nog van een "ongerechtvaardigde procedure van de SEC". De schikking die hij en Tesla nu troffen, moet nog worden goedgekeurd door een rechter.