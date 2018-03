Moskou zet Britse diplomaten land uit

Ook Rusland zal binnenkort Britse diplomaten het land uitzetten. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, gezegd tegen het Russische staatspersbureau Sputnik. Hij reageert daarmee op de beslissing van de Britse premier Theresa May om 23 Russische diplomaten de laan uit te sturen in nasleep van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Lavrov.

De Russische Buitenlandminister noemt de maatregelen van May “onaanvaardbaar” en zegt dat de “beschuldigingen niet ondersteund worden met bewijsmateriaal”. Rusland zal daarom op dezelfde manier antwoorden en Britse diplomaten het land uitsturen.

“Het Russische antwoord op de maatregelen van het Verenigd Koninkrijk zal snel komen”, belooft Lavrov. "Beleefd als we zijn, zullen wij eerst onze Britse tegenpartij inlichten over de vergeldingsmaatregelen."

Reactie op May

Gisteren kondigde de Britse premier Theresa May verschillende sancties aan tegen Rusland. Ze doet dat omdat Rusland weigert uitleg te geven over de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter. Zij werden op zondag 4 maart in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd met een Russisch zenuwgif en liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Net omdat er een Russisch zenuwgif gebruikt werd, dat van “militaire kwaliteit” was, verdenkt May de Russen ervan achter de aanval te zitten. Ook de VS, Frankrijk en Duitsland hebben zich gisteren in de VN-Veiligheidsraad achter de Britten geschaard.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat zijn land "in de komende dagen" maatregelen zal bekendmaken. Frankrijk veroordeelt "op de meest krachtdadige manier" de vergiftiging "waarrond alles doet denken dat de verantwoordelijkheid aan Rusland toe te schrijven valt".

Rusland ontkent Rusland ontkent dat het achter de vergiftiging zit en verwijt Groot-Brittannië dat ze geen bewijs leveren voor hun beschuldigen. Ook Lavrov herhaalde vandaag dat de claims van May “geschift en lomp” zijn.

