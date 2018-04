Morgen bijna derde minder Air France-vluchten

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France schat dat morgen 30 procent van haar vluchten zal wegvallen door een staking. Dat zegt de directie. Het is de hoogste annulatiegraad sinds de start van het loonconflict bij de maatschappij begin februari.

Concreet verwacht Air France dat morgen driekwart van de langeafstandsvluchten vanuit Parijs zal plaatsvinden, net als 65 procent van de middellangeafstandsvluchten van en naar de luchthaven Roissy en 70 procent van de vluchten over korte afstand tussen de luchthaven van Orly en de rest van Frankrijk.

Stakingen

De directie schat dat 34 procent van de piloten, 26,2 procent van de stewardessen en stewards en 18,7 procent van het grondpersoneel staakt. Na morgen zijn er nog zes stakingsdagen gepland. Het gaat al om de vijfde stakingsdag om de eis om een loonsverhoging kracht bij te zetten, op initiatief van elf vakbonden.

Bij de vorige stakingen werd ongeveer een kwart van de vluchten geschrapt. Na morgen zijn nog zes stakingsdagen gepland. De vakbonden van Air France eisen een loonsverhoging van 6 procent, voor de in het verleden geleverde inspanningen en de verbeterende bedrijfsresultaten.

Zwakke groei

Volgens de directie is de groei echter nog fragiel, en minder sterk dan die van de concurrentie. Topman van Air France en KLM Jean-Marc Janaillac zei in een radio-interview dat hij maximaal 4,5 procent loonsverhoging kan bieden.

Weinig hinder hier

Waarschijnlijk zal de hinder in ons zeer beperkt zijn. Dat zegt ook Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport. "We hebben sowieso al weinig vluchten van Air France. Daarnaast zullen we morgen pas hinder hebben op eventuele hinder."