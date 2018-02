Moordenaar van James Bulger opnieuw veroordeeld

Jon Venables, die in 1993 als kind samen met een vriend de peuter James Bulger om het leven bracht, is tot drie jaar en vier maanden cel veroordeeld wegens bezit van kinderpornografie. Hij werd in 2010 al veroordeeld voor kinderporno en zat eerder een gevangenisstraf van acht jaar uit voor de moord op James Bulger.

Jon Venables had schuldig gepleit en toegegeven dat hij 1.170 kinderpornografische beelden bezat, alsook een handleiding die uitlegt hoe men op een "veilige" manier seks met kinderen kan hebben. Rechter Andrew Edis beschreef de handleiding als een "weerzinwekkend document dat zijn lezers aanzet tot de ergste seksuele inbreuken op heel jonge kinderen". Het bezit van de handleiding "suggereert" dat Venables "overwoog misdaden van seksuele aard op kinderen" te plegen.

Ophef

In 1993, toen Jon Venables en Robert Thompson 10 jaar oud waren, ontvoerden, folterden en vermoordden ze de kleine James Bulger in Liverpool. Het lichaam van de 2-jarige jongen werd twee dagen later bij een spoorweg teruggevonden. De zaak veroorzaakte veel ophef in Groot-Brittannië.

Nieuwe identiteit

De twee veroordeelden werden in 2001 voorwaardelijk vrijgelaten en kregen een nieuwe identiteit om represailles te voorkomen. In 2010 kreeg Venables twee jaar cel voor bezit van kinderporno. Omdat zijn nieuwe identiteit beschermd is, kreeg op de zitting enkel de rechter hem te zien via video.