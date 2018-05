Moordenaar Pim Fortuyn mag emigreren

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft het door hem aangespannen kort geding tegen de Staat gewonnen. Hij verzette zich tegen zijn meldplicht bij de reclassering en wil zich in het buitenland vestigen. De Nederlandse rechter heeft hem nu gelijk gegeven.

Volgens van der G. heeft zijn meldplicht geen enkele toegevoegde waarde. De rechter volgt hem daarin. “Bij de beoordeling van de vraag of de meldplicht bij de reclassering moet worden gehandhaafd, speelt de ernst van het gepleegde feit geen rol meer. Daarvoor is van belang of deze bijzondere voorwaarde nog zinvol is met het oog op het terugbrengen van het recidiverisico. Dat is volgens het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en de reclassering niet het geval. Dat betekent dat de eiser niet langer kan worden verplicht zich periodiek bij de reclassering te melden”, aldus de rechtbank.

Meldplicht

De 48-jarige van der G. moest zich iedere zes weken melden. Dat was een van de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten. De contactverboden gelden nog altijd, benadrukt de rechtbank vandaag.

Van der G. werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten.

Familie Fortuyn hoopt dat hij snel vertrekt

Het is niet bekend waar hij in het buitenland wil gaan wonen en of dat alleen is of met zijn gezin. De familie van Pim Fortuyn hoopt alvast dat Volkert van der G. snel het land verlaat. “De familie heeft kennisgenomen van de uitspraak en juicht spoedige en daadwerkelijke emigratie van Van der G. toe”, laat advocaat Richard van der Weide namens de familie weten.

“Onderzocht wordt nog hoe juridisch kan worden bewerkstelligd dat hij daadwerkelijk het land verlaat en niet meer terugkeert. De familie wil bij voorkeur nooit meer met de persoon Van der G. geconfronteerd worden.”