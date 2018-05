'Monster' van zwart gat ontdekt

Australische wetenschappers hebben met de Europese Gaia-satelliet het snelst aangroeiend zwart gat ooit ontdekt. Om de twee dagen verorbert het zowat de massa van onze Zon. Dit zogenaamd supermassief zwart gat bevindt zich op meer dan twaalf miljard lichtjaar van ons.

Ten tijde van de waarneming bezat het hemellichaam een geschatte massa van twintig miljard Zonnen, zei Christian Wolf van de Australian National University. Elke één miljoen jaar groeit het met één procent aan.

Extreem zeldzaam

Dergelijke grote en snel aangroeiende zwarte gaten zijn extreem zeldzaam. "Indien een dergelijk monster in het centrum van onze Melkweg zou zitten, dan zou het tien keer helderder zijn dan de volle maan", vertelde Wolf. De grote hoeveelheid uitgestuurde ultraviolette straling zou vermoedelijk elk leven op Aarde onmogelijk maken.

Het goede nieuws is dat het monster ons niet zal oppeuzelen, zo citeerde de Australische zender ABC de wetenschapper. Het ding was er al toen het heelal nog maar ongeveer 1,2 miljard jaar jong was. En dat heeft implicaties voor ons inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het universum, zegt Tamara Davis van de Universiteit van Queensland tegenover ABC.

Foto: archief