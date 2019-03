Mollentelling in Nederland dit weekend

De Zoogdiervereniging heeft mensen in heel Nederland opgeroepen dit weekend molshopen te tellen in hun tuin en op andere plekken. De Nederlandse vereniging organiseert deze eerste landelijke mollentelling samen met het radioprogramma "Vroege Vogels" op de openbare omroep.

Het is volgens de organisatoren eigenlijk een molshopentelling, want maar weinig mensen hebben het diertje ooit gezien. De kans een levende mol, uitwerpselen of pootafdrukken te vinden, is erg klein.

Wie in parken, tuinen, bos of weiland molshopen ziet, kan dat doorgeven via het mollenmeldpunt op Waarneming.nl. Voor de Zoogdiervereniging en "Vroege Vogels" is de kwestie dit weekend vooral "waar is de mol? " "We zijn erg benieuwd waar molshopen gespot worden", aldus een woordvoerster van de vereniging.

"Ons belangrijkste doel is dat er positieve aandacht komt voor de mol", zegt de woordvoerster. Mensen zijn meestal niet blij met een molshoop in hun tuin. "Maar je kunt mollen ook vangen en elders uitzetten, bij voorkeur niet bij de buren, al was het maar omdat ze dan zo weer in jouw tuin zitten."

De mol gedijt het best in niet al te zandige of vochtige bodem met bovendien niet al te veel stenen. Voorwaarde is dat er voldoende regenwormen in de grond zitten. Door de speciale rechte haarinplant kan de mol zowel voor- als achterwaarts door gangen bewegen.

Het diertje leeft grotendeels alleen. In de paartijd, van februari tot en met april, gaan mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Ze verlaten dan hun territorium en graven lange gangen.