Mogelijke gifaanval verhit gemoederen

De mogelijke gifaanval in Douma, een stad in Oost-Ghouta in Syrië, verhit de gemoederen tussen Rusland en het Westen. De Russische president Vladimir Poetin sprak over “ontoelaatbare provocaties en insinuaties”, terwijl Washington dreigt met een militaire antwoord. Ook tijdens de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad gisterenavond vielen harde woorden.

Zaterdagavond kwamen in het Syrische stadje Douma, het laatste stadje in Oost-Ghouta dat nog in handen van de rebellen is, tientallen mensen om het leven bij een aanval. Volgens twee ngo's werd daarbij gifgas gebruikt.

Onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië denken dat het Syrische regeringsleger van president Bashar al-Assad achter de aanval zit. Volgens de VS zijn de Russen en Teheran overigens mee verantwoordelijk.

"De president heeft benadrukt dat Rusland en Iran ook een verantwoordelijkheid dragen, want zonder hun hulp was de aanval niet mogelijk", zei de woordvoerder van het Witte Huis daarover. Trump zei dat de VS "heel binnenkort" met een "sterk antwoord" op de proppen zal komen. "We zijn op dit moment een beslissing aan het nemen", luidde het.

"Pure onzin"

Rusland noemt de beschuldigingen klinkklare onzin. Volgens hen heeft het Syrische leger helemaal geen chemische wapens ingezet én hebben zij ook zelf geen enkel aandeel in de aanval. In een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak de Russische president Vladimir Poetin zelfs over "ontoelaatbare provocaties en insinuaties" van het Westen.

In spoed bijeen

Gisteren kwam de VN-Veiligheidsraad nog in spoedzitting bijeen over de zaak. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley stelde dat het "bloed van Syrische kinderen" aan de handen van Rusland kleeft en herhaalde ook daar de te verwachten reactie van de Verenigde Staten.

Haar Russische ambtgenoot Vasily Nebenzya reageerde furieus. "Rusland wordt onaanvaardbaar bedreigd. De toon waarop gaat zelfs verder dan wat de voorgangers van de huidige leiders tijdens de Koude Oorlog durfden doen", fulmineerde hij. "Jullie begrijpen niet in welk gevaar jullie de wereld brengen. Het gebrek aan strategie is ronduit verbazend. Alles wat jullie aanraken, verandert in chaos."

(Lees verder onder de video)

Oorlogszuchtige retoriek

Hij deed de beweringen over de chemische aanval ook af als “vals nieuws” en beschuldigde Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten daarnaast van "oorlogszuchtige retoriek".

De ontwerpresolutie van de VS bij de Verenigde Naties waarin Washington de oprichting vraagt van een "nieuw onafhankelijk onderzoeksmechanisme van de VN" naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, bevat "onaanvaardbare elementen" die de zaken nog "verergeren", aldus nog de Russische VN-ambassadeur.