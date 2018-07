Mogelijk Russische spion in VS opgepakt

Een Russische activiste met contacten binnen de Amerikaanse wapenlobby, de National Rifle Association (NRA), is gisteren in Washington gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland.

De 29-jarige Mariia Butina wordt in verdenking gesteld van samenzwering omdat ze zich voordeed als agente van de Russische Federatie zonder de Verenigde Staten daarvan te hebben geïnformeerd. Ze werd gisteren opgepakt en verscheen vandaag voor de rechtbank in Washington, zo laat het Amerikaanse departement Justitie weten.

Mariia Butina is gekend als vertrouwelinge van Alexander Torshin, een voormalige Russische staatsbankier met wie Donald Trump jr een etentje had voor de NRA-conventie in 2016. Torshin werd in april van dit jaar al onder toezicht geplaatst. Butina verbleef sinds 2015 in de VS met een studentenvisum.

Belangen verdedigen

Het departement Justitie laat in een persmededeling weten dat Butina “voortdurende relaties had met Amerikanen en in organisaties infiltreerde die Amerikaanse politici beïnvloedden, met als enige doel de belangen van de Russische Federatie te verbeteren.” Haar proces wordt op 18 juli gevoerd, de Russische riskeert een maximustraf van vijf jaar opsluiting.