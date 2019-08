Mogelijk grootste pedofilieschandaal ooit in Frankrijk: Chirurg beschrijft verkrachting van meer dan 200 kinderen

Joël Le Scouarnec (68) is mogelijk de grootste seriële kinderverkrachter ooit van Frankrijk. In zijn ziekelijke schriftjes beschrijft hij het seksueel misbruik van meer dan 200 kinderen. “Fantasieën”, beweert de chirurg op rust. Le Scouarnec werd eerder al veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

Dr. Joël Le Scouarnec was van 2008 tot 2017 specialist visceral chirurgie in het ziekenhuis van Jonzac in Charente-Maritime, iets meer dan 100 km ten noorden van Bordeaux. Vandaag zit hij vast. Sinds de jaren 90 houdt hij in vieze schriftjes bij met teksten en tekeningen over hoe hij meer dan 200 kinderen zou hebben verkracht. In gore details uit hij er zijn misselijkmakende fantasieën, waarvan het nu de vraag is of hij ze ook allemaal echt heeft uitgevoerd.

Er loopt sinds vorig jaar in Poitiers nog een ander onderzoek naar Le Scouarnec, maar de pedofiel zal begin volgend jaar zeker al voor de rechtbank moeten verschijnen voor seksueel misbruik van vier meisjes. Die feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 1989 en 2017.

Buurmeisje verkracht voor ogen broertje

Het was zijn toen zesjarige buurmeisje die twee jaar geleden, nadat ze tijdens een wandeling met haar vader de buurman kruiste, plots aan haar papa vertelde: “Je weet toch dat hij mij zijn piemel heeft laten zien?” Ze sprak nog over andere handelingen die Le Scouarnec met haar had uitgevoerd door het hek tussen de twee tuinen heen. Waaronder penetratie, wat strookte met de medische vaststellingen bij het meisje. Haar broertje van twee had het zien gebeuren.

De politie startte opnieuw een onderzoek naar de chirurg, die in 2005 in Vannes al eens correctioneel veroordeeld was tot vier maanden gevangenis met uitstel en een boete van 20.000 euro voor het bezit van kinderporno. De orde van geneesheren van Morbihan verklaarde al dat ze daarvan niet op de hoogte was, toen Le Scouarnec als chirurg in Bretagne aan de slag was. In mei 2017 moest hij dan toch naar de cel in Saintes. In maart van dit jaar werd hij doorverwezen naar assisen.

Le Scouarnec bekende dat hij aangetrokken wordt door minderjarigen, maar ontkende elke vorm van verkrachting. Hij gaf wel eerder seksueel misbruik toe, daterend van toen hij in Loches in Touraine werkte. Onder zijn slachtoffertjes toen: nichtjes, een buurmeisje en kinderen die onder zijn hoede gehospitaliseerd waren en die hij mogelijk misbruikte tijdens de fase van het weer wakker worden. Het soort scènes dat hij ook in zijn boekjes beschreef. Le Scouarnec zal alvast in Saintes terechtstaan voor de verkrachting van zijn buurmeisje en van een nichtje, en voor drie gevallen van seksueel misbruik van een ander familielid en van een van zijn patiëntjes. Alle slachtoffers waren destijds tussen de 4 en 10 jaar oud. Mogelijk wordt die lijst nog langer.

Afwijkend gedrag

De andere zaak die vorig jaar tegen Le Scouarnec geopend werd, handelt over zijn notitieboekjes die tijdens een huiszoeking gevonden werden. De speurders troffen ook verborgen poppen, pruiken en seksspeeltjes aan in het huis van de chirurg. “Tientallen potentiële slachtoffers werden verhoord, vaak voor feiten van lang geleden”, zegt een bron dicht bij het onderzoek aan La Charente Libre. “Maar niet alle vrouwen herinneren zich nog wat ze hebben meegemaakt en sommigen van hen hebben geen klacht neergelegd.”

Volgens zijn advocaat is Joël Le Scouarnec bereid om in de gevangenis in therapie gaan voor zijn afwijkende gedrag, dat hij niet ontkent. Over de afschuwelijke taferelen in zijn schriftjes zegt hij dat het gaat om “geromantiseerde fantasieën, hoe smerig ze ook zijn”.

Speurders van Poitier proberen nog altijd om zo veel mogelijk personen die in de boekjes voorkomen te identificeren en te lokaliseren. Meester Francesca Satta, advocate van het buurmeisje, is ervan overtuigd dat die slachtoffers ook écht bestaan. “Hij is een seksueel roofdier met een bovengemiddelde intelligentie”, verklaarde ze.

De vader van het meisje dat alles deed uitkomen, is trots op zijn dochtertje en haar moed: “Ze is mijn heldin geworden”.