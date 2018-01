Moet kat aan leiband in Nederlandse stad?

In het Nederlandse Kapelle zijn ze in de ban van een opmerkelijk voorstel: de partij SGP wil een verbod op loslopende katten invoeren. Een kat moet in huis of in de tuin gehouden worden of aan de leiband.

De conservatieve partij SGP wil met het verbod op katten kiezers lokken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Volgens lijsttrekker Marco Kleppe is het ongehoord en niet normaal dat de dieren loslopen. "Ik zie de meerwaarde, maar een huisdier houd je binnen", klinkt het.

Het plan komt er niet zomaar: veel inwoners hebben al vaak geklaagd over overlast. En voor honden geldt de regel al. Het is wel te betwijfelen of het plan er effectief doorkomt.