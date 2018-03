Moederbedrijf van Pabo is failliet

Beate Uhse, het Nederlandse moederbedrijf van erotisch postorderbedrijf Pabo, is failliet. Tientallen mensen staan er op straat, maar wat de gevolgen in België zullen zijn, is nog niet helemaal bekend.

Het Nederlandse personeel van Pabo werd gisteren al ingelicht over het faillissement van hun werkgever. Ze ontvingen een mail waarin meegedeeld werd dat de salarissen van deze maand nog uitbetaald zouden worden. Uit diezelfde mail blijkt ook dat een schuldeiser naar de rechtbank is gestapt, waarna deze gisterenochtend het faillissement afkondigde. Het bedrijf heeft volgens de mail “totaal geen reserves meer”.

Pabo België

Wat de gevolgen van het faillissement bij ons zullen zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. Pabo telt tien winkels in België, waarvan de eerste twee in 2008 werden opgestart in Brugge en Wetteren. In 2013 opende Pabo in Roeselare het grootste erotische warenhuis van het land. Bij Pabo is er niemand bereikbaar voor commentaar, maar de Belgische winkels zouden vandaag gewoon geopend zijn.

Mogelijke doorstart

Pabo hoopt nog op een doorstart met een 'select team'. Vandaag komt er een curator langs bij het bedrijf in Walsoorden om te beoordelen wat de verdere mogelijkheden zijn. Voorlopig wordt er van het personeel verwacht dat ze gewoon doorwerken, tot nader order.

Al langer problemen

Het ging al langere tijd niet goed met moederbedrijf Beate Uhse. Eind vorig jaar vroeg ook de Duitse tak al het faillissement aan. Onlangs bleek dat een miljoenenlening nodig was om ook het Nederlandse deel boven water te houden. Dat heeft echter niet mogen baten, zo blijkt nu.