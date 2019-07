Moeder zet dochter die overleed aan overdosis op reclamebord: “Het was haar droom om model te worden”

Regina Contrino heeft de droom van haar overleden dochter vervuld. Jayna Contrino stierf op 28-jarige leeftijd aan een overdosis drugs, maar wilde altijd model worden. Haar grote droom? Op een gigantische ‘billboard’ staan. Zeven jaar na haar dood is die droom nu werkelijkheid geworden.

“Het was mijn droom om op een billboard te staan. Ik wist niet dat ik zou sterven voor hij zou uitkomen”, valt in grote letters te lezen op het reclamebord in Yonkers, een voorstad van New York (Verenigde Staten).

Met de boodschap hoopt moeder Regina dat mensen in dezelfde situatie als Jayna niet haar fouten maken. “Ik wil ervoor zorgen dat mijn dochter een boodschap geeft aan anderen. Zodat ze niet moeten doorstaan wat zij doorstaan heeft”, aldus Regina Contrino.