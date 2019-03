Er zijn voor het eerst beelden opgedoken van de moeder en de zus van de schutter die vrijdag vijftig moslims om het leven bracht bij twee aanslagen op moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch.

Sharron en Lauren Tarrant werden deze middag gefilmd door de Australische zender 9 News na een huiszoeking in haar woning in de stad Grafton in de Australische staat New South Wales. De krant The Daily Mail kon spreken met Sharrons vriend Gerald Tory, die zegt bijzonder aangeslagen te zijn.