Moeder Maëlys: "Ze zal je achtervolgen"

De moeder van Maëlys, het Franse meisje van negen dat zes maanden geleden verdween, heeft gereageerd op Facebook. “Maëlys zal je dag en nacht achtervolgen in je cel tot je sterft en naar de hel gaat”, schreef de moeder in een Facebookbericht.

Het lichaam van Maëlys werd gisteren gevonden nadat de dader, Nordahl Lelandais, ’s morgens was overgegaan tot bekentenissen. Tot dan had hij zijn betrokkenheid altijd ontkend. Volgens RTL France heeft hij ook verklaard dat hij haar per ongeluk doodde.

Moeder richt zich tot dader

De moeder van Maëlys postte een emotioneel bericht op haar Facebookpagina. “Maëlys had nog haar hele leven voor haar, maar dat heb je van haar afgepakt. We zullen haar nooit meer zien door jou. Ik kan haar niet meer in mijn armen houden en zeggen dat ik van haar hou. Mijn engeltje, ik kon je niet beschermen van dit roofdier en daar zal ik me nog heel lang schuldig over voelen. Dit monster zal niemand nog kwaad doen. We missen je”, schrijft haar moeder nog.

Maëlys verdween eind augustus in het Franse dorpje Pont-de-Beauvoisin tijdens een trouwfeest, waar de dader aanwezig was. Nadat hij het lichaam van het meisje verborgen had, ging hij weer naar het feest. Het lichaam begroef hij achteraf pas.